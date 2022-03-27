الخزانة الأمريكية:فرض عقوبات على الصين ليس مناسباً في هذه المرحلة

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
ائتلاف المالكي:من يريد الحكم عليه أن يسلم رئاسة البرلمان ورئاسة لجانها للمعارضة
الكاظمي يدعو القوى السياسية إلى أحترام التوقيتات الدستورية
تحالف عزم:مصلحة الجميع تتطلب إتفاق شيعي/شيعي
نائب كردي سابق:أغلب البنوك في الإقليم بلا اعتمادات خارجية
حزب طالباني:الرئاسة البرلمانية خرقت النظام الداخلي بتسمية اعضاء اللجنة المالية
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
بالصور..تظاهرة في بغداد ضد ترشيح (زيباري) لرئاسة الجمهورية
تظاهرة في بغداد ضد تجديد الولاية الثانية للرئاسات الثلاث والمطالبة بمحاكمة المالكي
الطائرة الرئاسية بخدمة الفاسدين
-
- اذاعة INN