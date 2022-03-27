الخزانة الأمريكية:فرض عقوبات على الصين ليس مناسباً في هذه المرحلة

الخزانة الأمريكية:فرض عقوبات على الصين ليس مناسباً في هذه المرحلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، مساء امس السبت، إن فرض عقوبات على الصين «ليس ضروريا أو مناسبا في هذه المرحلة»، فيما تأمل واشنطن ألا تدعم بكين الجهد الحربي الروسي.وصرحت الوزيرة في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» الأميركية بأنه «لا أعتقد أن ذلك ضروري أو مناسب في هذه المرحلة». وأشارت يلين إلى النقاشات التي أجراها كبار مسؤولي الإدارة مع الصين «للتأكد من أنهم يفهمون موقفنا». وأضافت وزيرة الخزانة الأميركية «سنكون قلقين للغاية إذا زودوا روسيا بالأسلحة، أو إذا حاولوا الالتفاف على العقوبات التي فرضناها ضد النظام المالي الروسي والبنك المركزي». وتابعت جانيت يلين «لا نتوقع حدوث ذلك في هذه المرحلة. ونريد حقا التأكد من فهمهم لهذا الوضع المعقد الذي يواجهونه».وقال الرئيس جو بايدن، يوم الخميس الماضي، إن لديه «آمالًا كبيرة» في ألا تساعد بكين موسكو.وبالعودة إلى التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، حذرت المسؤولة أيضا من أن تصاعد الأسعار في محطات الوقود يمكن أن يستمر، وقالت إنه «من الممكن أن ترتفع أكثر». وأكدت «نحن نبذل قصارى جهدنا للعمل مع شركائنا لضمان إمدادات عالمية كافية، ولضمان تزويد جيّد لأوروبا بالنفط والغاز الطبيعي، ولحماية المستهلكين الأميركيين قدر الإمكان». وأردفت قائلة «لكن عندما يواجه الاقتصاد الحادي عشر عقوبات بسبب سلوكه الفظيع في أوكرانيا، فإن هناك تداعيات حتمية».

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