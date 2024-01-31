الخزانة الأمريكية تطالب حكومة السوداني قطع التمويل المالي لفصائل الحشد الولائية

الخزانة الأمريكية تطالب حكومة السوداني قطع التمويل المالي لفصائل الحشد الولائية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نقلت وكالة “رويترز”، اليوم الأربعاء،عن مسؤول بوزارة الخزانة، قوله  ” على الحكومة العراقية يجب أن تشارك  في تعطيل تمويل فصائل الحشد الولائي في البلاد، خصوصاً بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين، نتيجة هجوم بطائرة بدون طيار شنه حشد كتائب حزب الله. واستدرك “نحن الآن في وضع حيث حدثت خسارة في الأرواح الأمريكية في الأردن”.وأضاف المسؤول، أن “هذه ككل، مجموعات تستخدم وتسيء استخدام العراق وأنظمته المالية وهيكله من أجل إدامة هذه الأعمال”، مردفاً بالقول: “علينا أن نعالج ذلك بشكل مباشر”.وتابع: “من الواضح أن توقعاتنا في وزارة الخزانة هي أن هناك المزيد الذي يمكننا القيام به معاً لتبادل المعلومات وتحديد كيفية عمل الميليشيات هذه في العراق”.مؤكداً ثقته بـ”النجاح في جعل العراق يفي بالمعايير الدولية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا سيؤدي إلى إزالة قدر كبير من القدرة المالية غير المشروعة للنظام الإيراني”.

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