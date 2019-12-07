الخزانة الأمريكية تفرض عقوباتها على زعامات ميليشياوية وتاجر سياسي

حقوق الانسان وتورطهم بالفساد”.

وقالت الوزارة الأميركية، إنها “فرضت عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين،هم كل من قيس الخزعلي زعيم العصائب وشقيقه ليث والتاجر السياسي خميس الخنجر وحسين اللامي مدير أمن الحشد الشعبي، لانتهاكهم حقوق الانسان وتورطهم بالفساد”.

وأضافت، ان “3 من هؤلاء المسؤولين هم زعماء فصائل شبه عسكرية تدعمها إيران”، دون ذكر اسماءهم.

وكان وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوتشين، قد أكد في وقت سابق، أن الإدارة الأمريكية تتجه إلى فرض مزيد من العقوبات على إيران.

وقال منوتشين: “سنواصل الضغط أكثر وأكثر، أتيت لتوي من غداء عمل إيجابي للغاية مع فريقك. أعطانا مجموعة من الأفكار المحددة جدا التي سنتابعها”.