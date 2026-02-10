الخزعلي:خامنئي مصرّ على بقاء ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة رغم أنف ترامب

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدران إطاريين، الثلاثاء، إن قيس الخزعلي حاول خلال الزيارة الاجتماع مع المرشد الإيراني علي خامنئي، لكنه لم ينجح، فيما التقى عدداً من المسؤولين والمقربين من المرشد. وأضاف أن الخزعلي طرح خلال لقاءاته ضرورة الحفاظ على تماسك الإطار التنسيقي، واستفهام الحديث عن وجود “مباركة إيرانية” لترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، إلا أن الموقف الإيراني ظل داعماً لاستمرار ترشيحه رغم الاعتراض الأميركي، بحسب المصدرين.وبعد ساعات من عودته من طهران، عقد الخزعلي صباح اليوم اجتماعاً مع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم لمناقشة نتائج لقاءاته هناك، في وقت يُعد فيه الخزعلي والحكيم من أبرز الأصوات المتحفظة داخل البيت الشيعي على عودة المالكي إلى رئاسة الوزراء حتى الآن، بحسب المصدرين.ولم يصدر تعليق رسمي فوري من أطراف الإطار التنسيقي بشأن تفاصيل هذا اللقاء.وتأتي زيارة الخزعلي بينما تعثّر المسار الدستوري لتسمية رئيس حكومة جديد بسبب تأخر انتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان، نتيجة خلاف بين الحزبين الكورديين الرئيسيين- الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني- حول مرشح واحد للمنصب، وهو ما يجمّد عملياً الخطوة التالية الخاصة بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة.

