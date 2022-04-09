الخزعلي:خلافنا مع الصدر حول المناصب

الخزعلي:خلافنا مع الصدر حول المناصب
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد زعيم ميليشيا عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، اليوم، أن الاطار التنسيقي الشيعي لا يقبل بحكومة صدرية.وقال الخزعلي في لقاء متلفز ، إن “الإطار التنسيقي يريد رئيس وزراء يختاره زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لكن يكون ترشيحه عبر الكتلة الاكبر.وأضاف، “ليس لدينا خلاف مع التيار الصدري وإنما هناك خلاف على التمثيل والمكاسب السياسية”.ولفت الخزعلي الى أن “رفض الصدر مشاركة نوري المالكي ودولة القانون بالتشكيلة الحكومية ليس خلافاً شخصياً وانما خلاف على الثقل السياسي كون المالكي يمتلك اكثر من 35 مقعداً نيابياً”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *