الخزعلي والعامري يؤكدان على الحفاظ على الحكم الشيعي الصفوي

الخزعلي والعامري يؤكدان على الحفاظ على الحكم الشيعي الصفوي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي،الاحد،وزعيم ميليشيا منظمة بدر  هادي العامري أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة والحفاظ على الحكم الشيعي ومشروع الإمام خميني.وقال مكتب الخزعلي في بيان ، إن ” الخزعلي استقبل في مكتبه ببغداد، هادي العامري”.وأضاف، أنه “جرى خلال اللقاء بحث أبرز المُستجدات السياسية التي تشهدها الساحة العراقية، حيث أكد الجانبان على ضرورة توحيد الجهود الشيعية، لمواجهة التحديات الراهنة والحفاظ على النظام الشيعي ومشروع الإمام خميني”.

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