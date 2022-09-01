الخزعلي يأمر بغلق جميع مكاتب ميليشياته بعد تهديد التيار الصدري

الخزعلي يأمر بغلق جميع مكاتب ميليشياته بعد تهديد التيار الصدري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وقال الخزعلي في تغريدة له على “تويتر” ، “الاخوة والاحبة أقسم عليكم بحق الحسين أن لا يرد منكم اي رد سلبي على الاساءات التي توجه الي شخصيا”.أضاف أن “محمد الصدر العظيم كان يقول انا لست مهما بوجهي ولا بيدي ولا بعيني، انما الشيء المهم هو دين الله ومذهب امير المؤمنين انا احتسبها عند الله وفي عين صاحب الزمان “.وأشار الى أن “هناك من يتربص بنا ويريد تأزيم الأمور، فوتوا الفرصة عليهم وافشلوا مخططهم بالسكوت قربة الى الله تعالی وجزاكم الله خير جزاء المحسنين، الله الله في دماء المسلمين الله الله في عدم التسبب في أفشال زيارة الأربعين”وتابع “أطلب من الأخوة في عصائب اهل الحق غلق كافة مكاتب الحركة بدءا من الان والی اشعار آخر واي مكتب يراد حرقه فليحرقوه ولا تهتموا لذلك فسيعوضكم الله عن ذلك عوضا كبيرا لا تتوقعونه”.وأكمل “اوجه خطابي إلى الآخر (لئن بسطت إلي يدك التقتلني ما أنا بباسط يدي إليك اقتلك إلي أخاف الله رب العالين)”، خاتماً “ولا تنسوا حب الحسين يجمعنا”.

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