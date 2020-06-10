الخزعلي يغلق مقراته في المحافظات الشيعية

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بغداد/شبكة أخبار العراق- قررزعيم ميليشيا عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، اليوم، اغلاق مقار حركة عصائب اهل الحق في جميع محافظات الوسط والجنوب.وقال الخزعلي في بيان، “نظرا لتطورات الوضع الصحي في زيادة انتشار كورونا مضافا الى تطورات الوضع السياسي ووجود معلومات عن اجندات ومشاريع اجنبية بتعاون بعض الجهات الرسمية والشخصيات السياسية المحلية تستهدف اعادة تأجيج مشروع الفتة خلال الفترة المقبلة من خلال حرق مقرات الفصائل والجهات التي افشلت مشروع داعش”.وأضاف، “لذلك قررنا اغلاق مقار حركة عصائب اهل الحق في جميع محافظات الوسط والجنوب من تاريخ 9 حزيران 2020 الى اشعار اخر”.