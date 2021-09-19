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هيئة الاستثمار:مشروع معسكر الغزلاني السكني سيعرض للاستثمار
الخصاونة يؤكد على عمق العلاقات الأخويّة الراسخة التي تربط الأردن والعراق
إيران:الكاظمي “وافق” على زيادة حجم صادراتنا للعراق بقيمة (190) مليار دولار سنوياً
حزب بارزاني:رئاسة الجمهورية ليست حكرا لحزب طالباني
نائب:الحلبوسي وراء تعطيل عمل البرلمان
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القوات الإسرائيلية تعتقل آخر أسيرين فلسطينيين من الـ(6) الفارين من سجن جلبوع
أمريكا تدعو باقي الدول العربية إلى التطبيع مع إسرائيل
فرنسا “منزعجة” من صفقة الغواصات النووية بين أمريكا وإستراليا وبريطانيا
الاتحاد الأوروبي:لا خيار أمامنا سوى التحاور مع طالبان
بوتين للأسد: مشكلة سوريا تكمن في التواجد العسكري الأجنبي غير الشرعي
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- اراء ومقالات
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هيئة الاستثمار:مشروع معسكر الغزلاني السكني سيعرض للاستثمار
إيران:الكاظمي “وافق” على زيادة حجم صادراتنا للعراق بقيمة (190) مليار دولار سنوياً
وزير النفط: إطلاق مشروع استثمار الغاز في حقلي الناصرية والغراف
الأردن يؤكد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع العراق
وزارة التخطيط:ارتفاع معدل التضخم لشهر آب الماضي بنسبة (1.1%)
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تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
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- متابعات خاصة
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
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