الخطوط الجوية العراقية تسعى لرفع الحظر الأوروبي عن اسطولها الوطني

الخطوط الجوية العراقية تسعى لرفع الحظر الأوروبي عن اسطولها الوطني
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، الثلاثاء، عن التحرك لرفع الحظر الأوروبي عن الاسطول الوطني الناقل، فيما أشارت الى أن خمس طائرات جديدة ستنضم للاسطول قريباً.وقال المتحدث باسم الشركة حسين جليل، بحسب الوكالة الرسمية، إن “هناك مباحثات ولجنة خبرات تعمل منذ الشهر الثالث لتطبيق جميع المعايير التي فرضتها وكالة السلامة الأوروبية”، موضحاً أن “وزير النقل صرح قبل أيام بوجود تقارير ايجابية سترفع للوكالة من أجل رفع الحظر الجوي”.واكد أن “الخطوط الجوية العراقية بصدد تطبيق جميع المعايير لرفع الحظر الجوي عن الخطوط الجوية”، مشيراً الى أن “اسطول الناقل الوطني يتكون من 30 طائرة حديثة الطراز ومختلفة السعات، وأن الشركة بصدد تسلم طائرتين في شهري تشرين الثاني وكانون الأول من هذا العام، من أصل 5 طائرات ستنضم للاسطول الوطني”.

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