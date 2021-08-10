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الخطوط الجوية العراقية تسعى لرفع الحظر الأوروبي عن اسطولها الوطني
العمليات المشتركة:تشكيل مراكز وقوة أمنية مشتركة لتعقب الارهابيين والمطلوبين في الإقليم
صالح:سعر برميل النفط المصدر في موازنة 2022 سيكون 55 دولار
وزير الكهرباء وكالة: الكهرباء من إيران “معدومة”تماما
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ميليشيا كتائب حزب الله والعصائب
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الخطوط الجوية العراقية تسعى لرفع الحظر الأوروبي عن اسطولها الوطني
صالح:سعر برميل النفط المصدر في موازنة 2022 سيكون 55 دولار
الأمن النيابية:كيف تدمر أبراج الطاقة وهي ضمن قواطع مسؤولية الجيش والحشد والشرطة الاتحادية؟؟
إيران تعلق تصدير الكهرباء للعراق والحكومة تسدد لها بالكامل دون احتساب فترات الانقطاع
كتلة النهج الوطني ترفض التوجه الحكومي للاقتراض من صندوق النقد الدولي وتوضح الأسباب
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الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
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في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
الأحزاب الشيعية تبيع العراق بالجملة والمفرد
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