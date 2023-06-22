الخطوط الجوية العراقية تعلن شراء 26 طائرة نوع بوينغ

الخطوط الجوية العراقية تعلن شراء 26 طائرة نوع بوينغ
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  بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضحت شركة الخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل، اليوم الخميس، تفاصيل عقد شركة بوينغ لشراء 26 طائرة، وفيما أشارت إلى العمل على فتح خطوط جديدة مع أربع دول، أكدت وجود توجه لتخفيضٍ آخرَ لأسعار تذاكر السفر.وقال مدير عام الشركة مناف عبد المنعم للوكالة الرسمية،  إن “من المشاريع التطويرية للخطوط الجوية العراقية هو عقد الحكومة مع شركة بوينغ على شراء 26 طائرة حديثة، 10 منها مصنفة من طائرات الأحلام”.وأضاف، أن “وصول هذه الطائرات تتابعاً خلال السنوات الخمس المقبلة سيتم فيه فتح خطوط واتجاهات جديدة لتغطية العالم”، مشيراً إلى، أنه “من ضمن المشاريع الحالية هو العمل على فتحِ خطِ مسقطَ وجاكارتا في اندونيسيا وماليزيا والصين”.وبشأن إمكانية تخفيض تذاكر السفر، بين عبد المنعم، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وَجَّهَ بدعمٍ مباشرٍ للمواطن العراقيّ، وبخاصة المتقاعدون والمرضى وجرحى الحشد الشعبي”، لافتاً إلى، أن “اهتمام رئيس الوزراء بالمواطن مباشرة، حيث أعلن أن الحكومة الحالية حكومة خدمات”.وذكر أنه “سيكون هناك تخفيض آخر بتذاكر السفر بعد فتح خطوط جديدة وتكون زيادة وتعظيم في موارد الشركة”.

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