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- شبكة اخبار العراق
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تحالف الفتح يشكر السوداني على رفضه تشريع قانون العفو العام الذي يطالب به تحالف السيادة
نائب:حزب الدعوة ما زال يدافع عن محافظ المثنى الفاسد
حزب طالباني:كل الأحزاب الكردية “سعيدة” بإقرار الموازنة إلا حزب بارزاني
المخدرات النيابية:توجه لتعديل قانون المخدرات ليكون أكثر صرامة
الخطوط الجوية العراقية خارج تصنيف “أفضل” شركات الطيران في الشرق الأوسط لعام 2023
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السودان..معارك بمحيط مقر قيادة الشرطة في الخرطوم بين الجش وميليشيا الدعم السريع
اليوم..وصول قطع بحرية أمريكية إلى ميناء فيتنام
السودان..فشل الجهود الدبلوماسية وتجدد الاشتباكات بين الجيش وميليشيا الدعم السريع
الجيش الروسي يبدأ بتنفيذ عملية عسكرية ضد “قوات فاغنر المتمردة”
بوتين:قدرة الهجوم الأوكراني المضاد “لم تستنزف بعد”
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أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
جهلاء التيار الصدري يعتقدون أن مقتدى هو “الإمام المهدي” !
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وكيلها الحصري (عمار الحكيم) إيران تصدر الوجبة الأولى من سيارتها (j4) إلى العراق
العراق بالمرتبة(66) بمؤشر الجوع العالمي
خبير اقتصادي:سعر صرف الدولار سيرتفع بعد إطلاق الموازنة
بلاسخارت تجتمع مع صالح والأخير يسعى لإزاحة رشيد ليكون بديلاً عنه
نائب ميليشياوي يعترف مؤخراً..المالكي مجرم سارق تسبب بسقوط ثلث العراق ويجب أن يحاكم
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