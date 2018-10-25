الخطيب يتسنم منصبه الجديد

بغداد/شبكة أخبار العراق- تسنم وزير الكهرباء الجديد لؤي حميد جواد الخطيب، الخميس، منصبه في وزارة الكهرباء من الوزير السابق قاسم محمد الفهداوي بحضور الملاك المتقدم في الوزارة، مؤكدا أن التكليف بهذه المهمة هو ليس بالامر اليسير.وقال الخطيب بحسب بيان للوزارة ، إن “التكليف بهذه المهمة هو ليس بالامر اليسير وسيستمر مسعانا بتقديم الخدمات الى المواطنين حيث سنضع من اولويات عملنا واهتماماتنا خدمة البلاد والوزارة التي تعد من اهم الوزارات كونها اساس جميع الخدمات، فالكهرباء هي عصب الحياة ومفتاح الأبواب للتنمية الصناعية”.وأضاف الخطيب، “اننا سنعمل جاهدين مع جميع ملاكات الوزارة لتذليل التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الكهرباء من خلال مسارات صحيحة ومتكاملة في ميادين العمل”.وتابع “اننا سنجتهد قدر الامكان للوصول الى النجاح من خلال التعاون، وستكون لنا لقاءات واجتماعات وزيارات ميدانية مكثفة في الفترات المقبلة، وسنكمل من حيث ماوصلت اليه الوزارة من انجازات”.