الخطُّ العربيُّ.. الجماليّاتُ الفلسفيَّة والسحرُ الخفيّ

الخطُّ العربيُّ.. الجماليّاتُ الفلسفيَّة والسحرُ الخفيّ
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رحيم رزاق الجبوري

لا يقتصر جمال الخط العربي على حروفه وكلماته، التي ترسم عبر العديد من أنواعه؛ بل يمتدُّ إلى صفة الإبهار والجذب وذلك باستخدام الرموز والأشكال الهندسيَّة التي تضفي عليه طابعاً فنياً مميزاً! ومن بين هذه الرموز، تبرز أيقونات “الخيول” التي تجسد القوة والجمال في الثقافة العربيَّة، وتراثها العريق. حيث تتداخل خطوطها الرشيقة مع الحروف بانسيابيَّة فريدة. فهذا التزاوج بين الأشكال الهندسيَّة والخط العربي يحول النصوص إلى لوحات فنيَّة مبهرة، تمزج بين التعبير الجمالي والرمزيَّة العميقة، الأمر الذي يعكسُ روحَ التراث العربي الأصيل بلمسة إبداعيَّة معاصرة.

في هذا الصدد، يشير الباحث د. جواد الزيدي إلى أنَّ “التكوينات الأيقونيَّة المستوحاة من عناصر خارجيَّة، مثل الخيول، تضيف بعداً دلالياً عميقاً في فنّ الخط العربي، متجاوزة التشابه البصري مع الواقع”. لافتاً إلى أنَّ “هذه التكوينات تعدُّ انعكاساً للفجوات الدلاليَّة التي يتيحها النص، ما يسمح للخطاط بابتكار أعمالٍ تجمعُ بين الأيقونيَّة والرمزيَّة، بعيداً عن حدود النصوص الصارمة”.ويضيف الزيدي: “في هذا السياق، يمكن للخطاط استخدام مهاراته الرسوميَّة لخلق تشكيلاتٍ بصريَّة تستندُ إلى الحروف من دون الاعتماد المباشر على النص. فهو يملأ هذه الأشكال من الداخل، لتتجسد معاني جماليَّة ودلاليَّة في الوقت ذاته. وتعدُّ هذه المقاربة نقلة نوعيَّة في عالم الخط العربي، حيث يتجاوز الفن حدود التشكيل التقليدي نحو تعبيرات بصريَّة أكثر عمقاً ورمزيَّة”.ويختم، بالقول: “إلا أنَّ هذا الاتجاه يواجه بعض الانتقادات، خاصة عند استخدام النصوص القرآنيَّة في هذه التكوينات الأيقونيَّة. فبعض النقاد يرون في ذلك تجاوزاً للرمزيَّة الدينيَّة، ويرفضون التضحية بالجماليات الدقيقة للحرف التقليدي لصالح الأبعاد البصريَّة. ويعتقدون أنَّ التنازل عن الدقة في قياسات الحروف قد يشوّه قيمة العمل الفني ويضعف جماليته التقليديَّة”.

بدوره يشير الخطاط والباحث ثائر الأطرقجي، إلى أنَّ “الخط العربي لا يقتصر على كونه وسيلة للكتابة فقط، بل هو فنٌ عميقٌ يحملُ أبعاداً جماليَّة وفلسفيَّة تعكسُ ثراء الثقافة العربيَّة والإسلاميَّة. فالأمر لا يتوقف عند نقل الأفكار، بل يتجاوز ذلك إلى تقديم رؤية فنيَّة تجسد الجمال والروح من خلال تكوين الحروف. ومن أبرز الأمثلة على هذا التجسيد الفني هو استخدام الأشكال الرمزيَّة، مثل الخيول، التي تعدًّ إحدى الصور المميزة لهذا الفن الراقي”.ويضيف الأطرقجي: “أن أصول الخط العربي تعود إلى ما قبل الإسلام، حيث كان يُستخدم في النقوش القديمة، ومع ظهور الإسلام تحول إلى أداة مقدسة لحفظ القرآن الكريم، الأمر الذي أسهم في تطوره ليصبح فناً مميزاً يتمثلُ في أشكالٍ متنوعة مثل الكوفي والنسخ والثلث. وكل نوع من هذه الخطوط يحمل سماتٍ جماليَّة خاصة تعكس روح الخطاط وثقافته، وتمنحه طابعًا فنيًا فريدًا”.

ولأنَّ الخطَّ العربيَّ يتمتعُ بعددٍ من الخصائص الجماليَّة التي تميزه عن غيره من الفنون، مثل التناسق والانسجام، حيث يعتمد على قواعد دقيقة تضمن توازن الحروف وتخلق لوحة بصريَّة متناغمة تلفت الأنظار. ولذلك يؤكد الأطرقجي: “أنّ مرونة الحروف وحركتها تعدُّ من سمات الخط العربي الأساسيَّة، فالحروف يمكن مدها وتشكيلها بطرقٍ متنوعة تعبر عن ديناميكيَّة الحياة. كما أن التجريد في الخط العربي يظهر بوضوح، حيث تتحول الحروف إلى أشكالٍ فنيَّة بعيدة عن الماديات وتتجه نحو الروحانيات”.

ويجمع ذوو الشأن على أنَّ الخط العربي ليس مجرد فنٍ جمالي، بل يحمل في طياته رؤية فلسفيَّة تجاه الحياة، فالحروف في الخط العربي تمثل الوحدة في التنوع، إذ تعبر عن الوحدة بالرغم من اختلاف أشكالها وأنواعها. ولهذا يرى الأطرقجي، أنَّ “الخط يخلقُ توازناً بين الشكل الخارجي للحروف والمضمون الروحي الذي تحمله، حيث يبرز التوازن بين الجمال الظاهر والمعنى العميق. وتتمثل إحدى أبرز خصائص الخط العربي في قدرة الحروف على تجسيد الزمن، فرغم حركة الحروف التي تشير إلى مرور الوقت، فإنَّ جمال الخط يتجاوز الزمن ليحمل ديمومة وخلوداً”.

ويمضي الباحث، بالقول إنَّ “الخيول تلعب دوراً بارزاً في الفن الإسلامي والخط العربي، لما ترمز إليه من قوة وجمال وحريَّة. وعندما يتم دمج أشكال الخيول في الحروف، تتحول هذه الحروف إلى مخلوقاتٍ حيَّة نابضة بالحركة، ما يعكس صفات مثل الحريَّة والانطلاق. وفي الثقافة الإسلاميَّة، ترتبط الخيول بالروحانيَّة والجهاد، ما يضفي على استخدامها في فنون الخط بعداً دينياً وفكرياً عميقاً.

وفي ختام حديثه، يشير الأطرقجي، إلى أنَّ “دمج أشكال الخيول مع الحروف في الخط العربي لا يقتصر على مجرد إضافة عنصرٍ فني، بل يعكس قدرة الخط العربي على تجاوز حدود الكتابة التقليديَّة إلى عوالم فنيَّة ورمزيَّة بديعة. فالخط العربي، بما يحمله من أبعادٍ جماليَّة وفلسفيَّة، يعبر عن رؤية شاملة للحياة والروحانيَّة، وتوظيف الرموز مثل الخيول يمنحه سحرًا خاصًا يجذب المتأملين ويجعله إرثًا خالدًا يستمر في إلهام الأجيال القادمة”.

بينما يرى جاسم حميد الربيعي (خطاط وفنان تشكيلي ومزخرف) أن “الحرف العربي تحول من مجرد وسيلة للكتابة إلى عنصرٍ فنيٍ بصريٍ يحمل في طياته أبعاداً جماليَّة وتراثيَّة عميقة”. وأوضح أنَّ “الفنان المسلم أولى اهتماماً خاصَّاً بالحرف العربي، مستفيداً من جمالياته وتوظيفه عبر العصور في التشكيلات الفنيَّة”.الربيعي أشار إلى أنَّ “الفنانين استطاعوا تحويل الحروف العربيَّة إلى لوحاتٍ تشكيليَّة تنبضُ بالحياة، حيث تداخلت الحروف مع صور الطيور والحيوانات والخيول، وحتى الأشجار، الأمر الذي أضفى بُعداً بصرياً فريداً على العمل الفني”. وأضاف، أنَّ “الحروف لم تعد مجرد كتابة تُقرأ، بل أصبحت رموزاً بصريَّة تحمل رسائل واضحة منذ النظرة الأولى، مُعتمدة على التكوينات الهندسيَّة والأيقونيَّة التي تتطلب مهارة فنيَّة عالية”.

وتحدث الربيعي (المُجاز بفنّ الحُروفيّات) عن الخطوط الأكثر استخداماً في هذا الفن، مثل الجلي ديواني، الديواني، وخط الثلث، التي تُوظف وفق الحاجة البصريَّة من دون الالتزام بالتسلسل الإملائي التقليدي. قائلاً: “إنَّ الأولويَّة في هذه الأعمال للفن التشكيلي والجمال البصري على حساب البعد القرائي للنص”. لافتاً إلى أنَّ “رسم الخيول باستخدام الحروف العربيَّة، وخاصة داخل أبياتٍ شعريَّة، يعكس علاقة تاريخيَّة عميقة بين الحرف ورمزيَّة الخيول في التراث العربي”. مؤكداً أنَّ “هذا التفاعل الإبداعي بين الحرف واللون يُضفي على اللوحة إيحاءً عميقاً بالهويَّة العربيَّة؛ الأمر الذي يمنحُ المتلقي انطباعاً قوياً بأنَّ العمل الفني ينتمي للتراث العربي الأصيل من أول وهلة”.

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