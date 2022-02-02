الخفاف:المرجعية تدعم المرشح لرئاسة الحكومة الذي يحمي ( المذهب ومشروع المقاومة)!

الخفاف:المرجعية تدعم المرشح لرئاسة الحكومة الذي يحمي ( المذهب ومشروع المقاومة)!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد مدير مكتب المرجع علي السيستاني، حامد الخفاف، اليوم الاربعاء، أن المرجعية تتدخل باختيار منصبين أثنين فقط بالحكومة.وقال الخفاف في حديث صحفي، ان “عادل عبد المهدي لم يكن مرشح المرجعية العليا لرئاسة الوزراء، بل كان مرشح الصدر والعامري، وحظي بقبول اقليمي ، ولم تعترض عليه المرجعية، ولكنها بلغت الاطراف المعنية بانها لن تؤيد الحكومة الجديدة الا اذا وجدت ملامح النجاح في عملها، مع الأخذ بعين الاعتبار حجم المشاكل المتوارثة من الحكومات السابقة”.واضاف ان ” منهج المرجعية العليا منذ بدء العملية السياسية في العراق يقوم على أساس عدم التدخل بتاتاً بتسمية أو ترشيح أي مسؤول تنفيذي فضلاً عن المناصب العليا، ما عدا موقعين يتطلبان ـــ بحسب القانون ـــ موافقة المرجع الأعلى على الترشيح لهما وهما: رئيس ديوان الوقف الشيعي، والأمناء العامين للعتبات المقدسة، ولكن في الوقت نفسه لا تتدخل المرجعية في عمل الديوان والعتبات ــــ كسائر المؤسسات الرسمية ــــ الا فيما يطلب فيه رأيها الشرعي في بعض القضايا لتنصيص القانون على ان الديوان ودوائره إنما تدار وفق الفقه الشيعي”.يذكر ان الخفاف مقيم في بيروت مسؤول عن اموال العائلة السيستانية خارج العراق التي تبلغ ثروتها نحو 9 مليار و600 مليون دولار جراء الخمس والتبرعات وإيرادات المراقد والمشاريع الاستثمارية.

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