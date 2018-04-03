الخنجر:وجودي بمنصب وزير أفضل من نائب في البرلمان

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن زعيم حزب المشروع العربي، خميس الخنجر،الثلاثاء، رسمياً، إنسحابه من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 12 آيار المقبل، فيما كشف عن أسباب ذلك القرار.وقال الخنجر في بيان : “أيها الإخوة الأعزاء، تعقد جولة جديدة من الانتخابات البرلمانية العراقية خلال أسابيع قليلة. ولكني أود أن أذكر أن المشروع العربي في العراق لم يؤسس من أجل خوض هذ الانتخابات أو تلك”.وأضاف،: “نحن سنخوض الانتخابات ضمن قائمة القرار العراقي، وسنخوضها بكل ما أوتينا من قوة وإمكانيات، ولكن المشروع العربي هو تعبير عن هوية العراق، عن استقلاله، وعن عودته طرفا فاعلا في الإقليم والساحة الدولية”.وبين الخنجر،: “رغم كل الآلام اری فرصة كبيرة للنهوض في العراق وان يستعيد دوره الوطني والاقليمي كبلد مؤثر في مجمل الأحداث بعيدا عن التخندقات الطائفية التي لم نجن منها الا الخراب والدمار والفساد والتبعية”.وأكد، : “انني لم افكر مطلقا بدخول الانتخابات لأني اعتقد أن وجودي خارج صندوق العملية السياسية يمنحني قدرة أكبر على التحرك للدفاع عن أهلي وفي العمل على تصحيح مسار العملية السياسية، ولكن لرغبة في اخواني قادة التحالف ورأي جمهورنا في المشروع العربي؛ دخلت لدعم القائمة في بغداد، وتابع بالقول، إن “المشروع العربي يحمل هما كبيرة، هم اعادة بناء الدولة العراقية وإعادة بناء لحمة الشعب الوطنية، وعلاقات العراق بجواره والعالم، ونحن سنحمل هذا الهم في المعارك الانتخابية وفي غير المعارك الانتخابية”، منوها الى نقاط وصفها بالمهمة، فيما يلي نصها:– ((الكل تتكلم ضد الفساد من أجل مصالح انتخابية لكننا نعرف من هم الفاسدون ونعرف كيف نقتلعهم من جذورهم، لذلك هم لایابهوا ولايخافوا من كلام الآخرين لكنهم يفزعون من كلامنا، نريد دولة الرضا والتراضي دولة الأمن والرخاء والرفاه والعدل دولة المستقبل الزاهر دولة الشباب الواعي المتحرر من عقد الماضي واحتقان الحاض)).وختم الخنجر بالقول، : “أنا لم أغادر الساحة ولا تخليت عن مسؤولياتي في المشروع العربي أو قائمة القرار العراقي، وسواء كنت مرشح لمقعد برلماني أو لم أكن، سأظل أناضل من أجل مستقبل أفضل للعراق والعراقيين ما حييت، سأظل أناضل من أجل حكم عادل، من أجل دولة المواطنة، ومن أجل حكومة تعبر عن أرادة العراقيين لا إرادة قوی الخارج، الانتخابات هي معركة واحدة، ونحن هنا في نضال طويل، مهما تعددت معاركه”.هذا وذكر مصدر سياسي رفيع المستوى ،اليوم الثلاثاء، ان السبب الخفي لانسحاب الخنجر من الانتخابات لوجود تعهد شيعي بمنحه احد الحقائب الوزارية المخصصة للسنّة.