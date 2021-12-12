الخنجر للحكيم:أنا جندياً وفياً للإطار التنسيقي وإيران

الخنجر للحكيم:أنا جندياً وفياً للإطار التنسيقي وإيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ناقش رئيسا ممثل خامئني السياسي في العراق عمار الحكيم، وتحالف التاجر خميس الخنجر، اليوم الأحد، تشكيل الكومة التوافقية وانضمام تحالف الخنجر للاطار التنسيقي.وذكر المكتب الاعلامي للحكيم، أن “الحكيم، استقبل التاجر خميس الخنجر، وبارك لتحالف عزم تشكيلته الجديدة”، مشيرا الى ان “الطرفين تبادلا وجهات النظر حول تشكيل حكومة توافقية وليس اغلبية كما يريدها الصدر، وجدد الحكيم الدعوة للمحكمة الإتحادية إلى “النظر بجدية للطعون لإنصاف القوى المعترضة على النتائج”.من جانبه اكد الخنجر على بقائه وفيا لايران ومشروعها وانخراطه في الاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة التوافقية.

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