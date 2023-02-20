الخنجر يبتعد عن غريمه الحلبوسي

الخنجر يبتعد عن غريمه الحلبوسي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال  مصدر سياسي، الأثنين، ان” خميس الخنجر باعتباره مسؤول تحالف السيادة بقطبيه المشروع العربي وتقدم عقد اجتماعا موسعا هو الأول من نوعه في بغداد ضمن كل قيادات السيادة وممثليها في ديالى باستثناء تقدم في رسالة مهمة تكشف عن حراك سياسي يمهد للدخول بقائمة منفصلة عن تقدم في انتخابات مجالس المحافظات عن دوائر ديالى”.واضاف،ان” الاجتماع لم يدعو اليه اي قيادي في تقدم في حدث لم يسجل من قبل  وربما تكون بداية لأحداث مهمة على صعيد تفكك السيادة بسبب تفاقم الخلافات”.واشار الى ان” الخنجر يحاول استباق الامور في ترتيب اوراقه قبيل انتخابات مجالس المحافظات بعيدا عن السيادة وخاصة تقدم وربما تكون هناك مفاجآت في الطريق”.ويعاني تحالف السيادة من خلافات حادة تسببت في انسحاب 5 من نوابه خلال فترة وجيزة وسط تسريبات عن امكانية انسحاب اخرين “.

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