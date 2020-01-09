الخنوع والخيانة ..فالح الفياض:لو ميت أني ولا سليماني!!

الخنوع والخيانة ..فالح الفياض:لو ميت أني ولا سليماني!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قدم رئيس هيأة الحشد الشعبي العراقي، فالح الفياض، الخميس (9 كانون الثاني 2019)، التعازي للشعب الإيراني باغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، كما قدم الاعتذار “للضيف المغدور” الذي قتل على الأرض العراقية.وقال الفياض، خلال مشاركته في حفل تأبيني لسليماني في إيران، بحضور علي خامنئي، والقائد الجديد لفيلق القدس إسماعيل قآني، إن “سليماني قدم الكثير للعراق والعالم الإسلامي والأمة والإنسانية”.وأضاف: “أقدم التعازي لمرشد الثورة والشعب الإيراني وعائلة سليماني، وأعتذر لضيفنا المغدور، الذي غُدر بخسة ودناءة، ونالت منه أيادي الشر في أراضي العراق، أراضي الحسين، التي لا طالما دافع عنها وساندها”.وتابع الفياض: “أنقل تعازي كل العراق والحكومة والشعب الذي عبر عن حبه لهذا المجاهد الشجاع عندما شيعه في بغداد وأكثر من مدينة”.وختم الفياض مشيرا إلى أنه “لا بد من ذكر الشهيد أبو مهدي المهندس رفيق درب سليماني، الذي قضى معه على نفس اليد الخسيسة، وقد اختلطت دماؤهما، وهو الذي قدم الكثير للعراق وكان أبرز الأبطال الذين صنعوا النصر إلى جانب سليماني، على الإرهاب وداعش”.وكانت إيران قد أقامت اليوم الخميس مراسم تأبين للشهيد الفريق قاسم سليماني ورفاقه في حسينية الامام الخميني في العاصمة طهران بحضور  علي خامنئي.وحضر مراسم التأبين رؤساء السلطات الثلاث ومسؤولين وقادة عسكريين .

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