الخونة..ائتلاف العبادي: لا قيمة للجيش العراقي وغيرها من القوات بدون الحشد!!!

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تحالف الفتح:لا خوف على الاقتصاد العراقي وإيران حاميته
حزب تركماني يرفض عودة حزب بارزاني إلى كركوك
الكاظمي لوزرائه:العمل على نفس الوتيرة حتى اللحظة الأخيرة من عمر الحكومة
نيجيرفان: كركوك “كردستانية”وضحكنا على الغمّان الشيعة بإضافة المادة (140) في الدستور
أمنية الانتخابات:مسك( 8273 )مركزاً انتخابياً في بغداد والمحافظات من قبل القوات الأمنية
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تحالف الفتح:لا خوف على الاقتصاد العراقي وإيران حاميته
حكومة الإقليم:لايوجد فساد في توزيع الرواتب على الموظفين
وزارة المالية:رفع سعر صرف الدولار أنقذ احتياطي العراق من العملة الصعبة
البنتاغون:أكثر من (15) مليون دولار قيمة العقد المبرم مع القوة الجوية العراقية لصيانة الطائرات
وزارة التخطيط تحذر من ارتفاع نسبة التضخم في العراق
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- تحقيقات
التعددية الحزبية في الإقليم ظاهرة ايجابية لتغيير الواقع السياسي
تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
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- متابعات خاصة
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
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