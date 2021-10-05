الخونة..ائتلاف العبادي: لا قيمة للجيش العراقي وغيرها من القوات بدون الحشد!!!

الخونة..ائتلاف العبادي: لا قيمة للجيش العراقي وغيرها من القوات بدون الحشد!!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفض ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، الثلاثاء، دعوات حل او دمج الحشد الشعبي التي تروج لها بعض الأطراف، مؤكدا أن الحشد الشعبي هو الدولة بعينها وحامي اركانها .وقال المتحدث باسم الائتلاف عقيل الرديني في حوار متلفز، إن “الحشد الشعبي مؤسسة امنية قلبت موازين القوى في العالم ودحرت عصابات داعش الإرهابية”، مؤكدا أن “الحشد الشعبي مؤسسة امنية وجدت لكل العراقيين”.واضاف الرديني، أن “هناك جوانب ايجابية كثيرة في الحشد الشعبي، “مشيرا الى انه “لم نسمع عن اي خلاف بين العبادي ورئيس هيئة الحشد الشعبي “.ولفت المتحدث باسم ائتلاف النصر المنضوي ضمن تحالف قوى الدولة الى أن “الحشد الشعبي هو الدولة بعينها وحامي اركانها ولاقيمة للجيش العراقي وباقي القوات بدونه وتحالف قوى الدولة بزعامة عمار الحكيم والعبادي يرفض حل الحشد الشعبي او دمجه”.

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