الخونة..نواب العراق يرفضون إدانة الانتهاكات الإيرانية

الخونة..نواب العراق يرفضون إدانة الانتهاكات الإيرانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفعت رئاسة مجلس النواب، جلسة المجلس التي عقدت اليوم الثلاثاء.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ، ان “رئاسة مجلس النواب رفعت جلسة المجلس التي عقدت اليوم وخصصت لمناقشة موضوع حفظ سيادة العراق لرفض نواب الإطار واللصوص إدانة الانتهاكات الايرانية”.

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