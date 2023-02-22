الخيانة..رشيد يثمن الدور الإيراني في دعم المعارضة الشيعية والكردية ضد العراق في حرب الثماني سنوات

الخيانة..رشيد يثمن الدور الإيراني في دعم المعارضة الشيعية والكردية ضد العراق في حرب الثماني سنوات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تلقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، دعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة طهران.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن ذلك جاء خلال استقبال رئيس الجمهورية، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق له، “حيث وعد رئيس الجمهورية بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة”.وأكد رشيد، أن “العراق وإيران بلدان جاران وتربطهما علاقات تاريخية وأواصر مشتركة حيث بإمكانهما أن يسهما في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتشجيع الركون إلى الحوار والتهدئة لحل الإشكاليات في القضايا الإقليمية والدولية”، لافتا إلى أن “ترسيخ الأمن يتطلب تعاون جميع دول المنطقة”.وأشار إلى “ضرورة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم مصالح الشعبين العراقي والإيراني وسائر شعوب المنطقة”، منوها إلى “أهمية التواصل وتبادل وجهات النظر والأفكار بين مسؤولي البلدين لمواجهة تحديات الإرهاب والتطرف”.وأشاد الرئيس بـ”إيران ووقوفها إلى جانب المعارضة الشيعية والكردية ضد العراق في حرب الثماني سنوات .من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني “موقف بلاده الداعم لجهود العراق في ترسيخ أمنه واستقراره، ورغبتها في تعزيز المشتركات بين البلدين وإدامة أواصر العلاقة التاريخية بين الشعبين الجارين وبما يخدم التعاون والتنسيق المشترك”.وأضاف، أن “من اهتمامات بلده مواجهة العواصف الرملية ومن المتوقع أن تقيم إيران مؤتمراً وزارياً الصيف المقبل لمناقشة سبل مواجهة العواصف الرملية”. 

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