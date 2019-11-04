الخيانة واستغلال ضعف الدولة..الكرد يشترطون تعديل الدستور مقابل تشكيل إقليم كركوك وكونفدرالية كردستان!!

الخيانة واستغلال ضعف الدولة..الكرد يشترطون تعديل الدستور مقابل تشكيل إقليم كركوك وكونفدرالية كردستان!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب السابق جاسم محمد جعفر, الاثنين، عن الشروط الكردية التي ابلغوا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بها مقابل موافقتهم على تعديل الدستور، مبينة أن من ابرز الشروط انشاء اقليم كركوك وتحول اقليم كردستان من فدرالية الى كونفدرالية.وقال جعفر في تصريح  صحفي، إن “الوفد الكردي الذي التقى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عبر عن رفضه التام لاي تعديلات دستورية خاصة فيما يتعلق بتغير النظام من نيابي الى رئاسي” , مشيرا الى ان “الكرد سيكونون حجر عثرة امام اي تعديلات دستورية وذلك من خلال المادة الدستورية التي تسمح لثلاث محافظات رفض اي تعديلات والاقليم يمتلك ثلاث محافظات”.واضاف ان “الوفد طرح على رئيس البرلمان عدة شروط مقابل موافقته على التعديلات الدستورية ومن بينها عدم استبدال النظام النيابي بنظام رئاسي والانتقال من الفيدرالية الى الكونفدرالية”، مبينا ان “الكرد اشترطوا ايضا انشاء اقليم جديد يضم كركوك ودربندخان ومحافظة اخرى، فضلا عن إمكانية انشاء اقليم للسنة”.وكان وفد كردي رفيع برئاسة القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري وصل، امس الاحد، إلى العاصمة بغداد والتقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

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