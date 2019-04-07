الخيانة والتبعية..بدر تدعو الشعب العراقي التبرع لإيران

بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت كتلة بدر النيابية، السبت 6 نيسان 2019، الشعب العراقي للتبرع لحكومة ايران جراء كارثة السيول التي ضربت اغلب مدن ايران الغربية.وقال رئيس الكتلة حسن الكعبي في تصريح صحفي له اليوم: إن “موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية ايجابي مع العراق خصوصا في الحرب على داعش وليس هذا فقط منذ عام 2003 والى الان ايران تقف مع العراق”.وأضاف: “لم نرَ موقفا رسميا من العراق حيال ما يحدث من سيول وكوارث في ايران، او تعليقاً بهذا الشأن”، مبينا ان “الشعب العراقي يجب ان يقف موقفا ايجابيا مع نظيره الايراني بجمع التبرعات وارسالها على شكل مواد اغاثية الى ايران لرد جميل الجمهورية الاسلامية الايرانية والشعب الايراني”.واشار الى ان “موقف الحكومة العراقية من السيول الايرانية خجول، وليس لدى الحكومة الجرأة بهذا الموضوع لتقديم المساعدة وهناك احتمال بوجود جهات خارجية تمنع بغداد من تقديم هكذا مساعدة ،وان وجودت ضغوط لا بد من مساعدة شعب تدمرت منازله وتشرد مواطنوه ولا بد ان يكون لدينا حملة لمساعدة الشعب الايراني”. يذكر ان منظمة بدر الايرانية لم تدعو الشعب الايراني واحزابهم في تحالف البناء التبرع للعراقيين المتضريين من السيول الايرانية .