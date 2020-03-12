الخيانة والفشل..عبد المهدي: وإذا العراق خسر 35 مليار دولار جراء انخفاض أسعار النفط “شنو يعني”!!

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، مساء أمس الأربعاء، ان أسعار النفط الحالية قد تخفض واردات العراق بمقدار 35 مليار دولار وهذا لن يؤدي للافلاس.وبين عبدالمهدي في كلمة له خلال ترؤسه اجتماعاً بشأن الموازنة وانخفاض أسعار النفط ومواجهة فيروس ’’كورونا’’ المستجد، ان “العراق بحاجة إلى مراجعة لكثير من السياسات المالية”.وأشار الى ان “اقتصاد العراق يصنف في المرتبة 34 وهي مرحلة متقدمة”، مبينا ان “انهيار أسعار النفط لا يعني أن العراق أصبح مفلساً”.وكشف عبد المهدي عن وجود “اموال سائبة تقدر بـ 30 مليار دولار في الأسواق”، موضحا انه “من الممكن سحبها لتقليل العجز الحاصل في الموازنة العامة”.واكد “ما نوفره من واردات النفط سيكفي لموازنتنا التشغيلية إذا تم ترشيدها”.يذكر ان عبد المهدي لايزال غير جاد في معالجة الوضع الاقتصادي المنهار معتمدا على بيانات الفاسدين والبقاء في الحضن الإيراني وعدم الغاء رواتب رفحاء ومنتسبي مؤسستي السياسيين والشهداء التابعة لايران والتي تكلف خزينة الدولة نحو 48 مليار دولار سنويا مع رواتب ومخصصات منافع المسؤولين الكبار والشعب يزحف من الجوع والمرض والظلم.