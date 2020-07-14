الداخلية:إغلاق ملاهي وصالات القمار وبيع المشروبات الروحية

الداخلية:إغلاق ملاهي وصالات القمار وبيع المشروبات الروحية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الثلاثاء، اغلاق محلات بيع المشروبات الكحولية وصالات الروليت والنوادي الليلية في بغداد.وذكرت الوكالة في بيان ، انه”استناداً الى الامر الديواني (55) الصادر من خلية الأزمة وللحد من انتشار فيروس كورونا في العاصمة بغداد، نفذت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية واجبا أمنيا بمناطق متفرقة من بغداد، تمثل بغلق صالات القمار والروليت والنوادي الليلية ومحلات بيع المشروبات الكحولية في عدد من الفنادق والصالات”.واضافت، انه”تم أخذ تعهدات رسمية على أصحاب تلك المهن بالالتزام بتوجيهات لجنة الامر الديواني (55)”، مشيرة الى ان”الواجب تم انجازه بالتعاون مع  الشرطة الاتحادية”.

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