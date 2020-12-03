الداخلية:اعتقال (11) ألف شخصا خلال الشهور العشرة الماضية بجرائم الإرهاب وغيرها!!

الداخلية:اعتقال (11) ألف شخصا خلال الشهور العشرة الماضية بجرائم الإرهاب وغيرها!!
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت خليّة الصقور الاستخبارية المرتبطة بوزارة الداخلية ، الخميس، عن اعتقال آلاف المطلوبين المتهمين بجرائم إرهابية وجنائية وقضايا ابتزاز وتزوير خلال الأشهر العشرة الماضية، وبينما تمضي الخلية بتنفيذ الخطة الستراتيجية لملاحقة الإرهاب وعناصر الجريمة المنظمة؛ أكدت تنفيذ العديد من الضربات الساحقة لتنظيم “ داعش” الاجرامي.وقال رئيس خلية الصقور ومدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية  القيادي في حزب الدعوة أبو علي البصري في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية ، إن “عناصر مديرية الاستخبارات وخلية الصقور تمكنوا خلال الشهور العشرة الماضية من اعتقال نحو 11 ألف متهم مطلوب بارتكاب جرائم إرهابية وجنائية وقـتـل وتــزويــر وابــتــزاز إلكتروني ومخدرات، كما تمكنت الخلية من تدمير خمسة أوكار إرهابية وقتل من فيها في مناطق جنوب منطقة الحضر والثرثار وجسر الـعــقــارب، وكــذلــك ضـبـط 212 صــاروخــاً بأنواع مختلفة و18 حزاماً ناسفاً”.وأضاف البصري، أنه “تم أيضاً قتل الإرهابيين المنفذين للهجوم الإرهابي في برج المراقبة للجيش بمنطقة الزيدان في أبو غريب الشهر الماضي، حيث جرت مطاردة الإرهابيين وقتلهم في منطقة الزيدان بعد 6 ساعات على العملية الإرهابية”.وتابع أنه “منذ بداية العام الحالي أعدت استخبارات الداخلية وخلية الصقور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى خطة استخبارية محكمة لمتابعة وملاحقة العناصر الإرهابية من المطلوبين قضائياً والخلايا النائمة في جميع مناطق العراق، خاصة في المحافظات المحررة من قبضة « داعش» عام 2018”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *