الداخلية:ترحيل استلام الملف الأمني لمحافظات(البصرة – بغداد – ميسان – كركوك) لعام 2025

الداخلية:ترحيل استلام الملف الأمني لمحافظات(البصرة – بغداد – ميسان – كركوك) لعام 2025
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد (18 شباط 2024)، تأجيل استلام الملف الأمني في أربع محافظات إلى عام 2025، فيما أشارت الى ان 11 محافظة سيتم استلام ملفها الأمني خلال العام الحالي. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد الموسوي في حديث صحفي، ان” عملية استلام الملف الأمني للمحافظات تجري تباعًا وفق خطة مدروسة من قبل وزارة الداخلية وهي ستضم في المرحلة القادمة كل من المحافظات التالية وهي ( ديالى-الانبار- نينوى – صلاح الدين) مع بقاء قيادات العمليات ولكن خارج المدن”.واضاف، ان” 11 محافظة سيتم استلام ملفها الامني خلال العام الجاري، فيما سيرحل ملف استلام ملف امن المحافظات التالية (البصرة – بغداد – ميسان – كركوك) لعام 2025 لأسباب عدة منها كونها ذات مساحة واسعة تحتاح الى استحضارات اكثر او انها حدودية، لافتا الى ان” العملية تجري وفق سياقات ممنهجة من خلال لجان مختص”.

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