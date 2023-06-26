الداخلية:تسلم الملف الأمني لمحافظة ذي قار مطلع الأسبوع المقبل

الداخلية:تسلم الملف الأمني لمحافظة ذي قار مطلع الأسبوع المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، تسلم الملف الأمني في محافظة ذي قار مطلع تموز المقبل، مشيرة إلى أن العملية سيتبعها تسلم الملف في 3 محافظات أخرى.وقال مدير إعلام الوزارة اللواء سعد معن للوكالة الرسمية، إن” الوزارة تسلمت الملف الأمني حتى الآن في 5 محافظات وستتسلمه في الأول من تموز في ذي قار وسيتبع هذه العملية تسلم الملف الأمني في 3 محافظات أخرى”.وأضاف، أن” المسؤولية في المحافظة التي يتم تسلم الملف الأمني فيها على عاتق قيادات الشرطة ثم أقسامها فمراكزها وتقوم أفواج الطوارئ بعملية الإسناد مع تواجد لواء شرطة اتحادية في كل محافظة حسب الوضع والمتطلبات وفوج من الرد السريع ومن يقوم بإدارة الملف الأمني عمليات وزارة الداخلية وبإشراف الوزير”.وتابع، أن” قوات وزارة الداخلية ستعزز بعجلات حديثة خلال الأيام المقبلة للشرطة والمرور ومديرية مكافحة المخدرات مع أجهزة وتقنيات حديثة وتدريب متطور لتعزيز القدرات وتم استحداث مديريات وأقسام ومراكز جديدة في بعض المحافظات لتغطية الرقعة الجغرافية فيها”.

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