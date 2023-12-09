الداخلية:فتح تحقيق باغتيال زعيم حزب الداعي المؤتلف مع دولة القانون

الداخلية:فتح تحقيق باغتيال زعيم حزب الداعي المؤتلف مع دولة القانون
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة الداخلية، السبت، عن تشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على ملابسات اغتيال زعيم حزب الداعي المؤتلف مع دولة القانون فاضل المرسومي.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية مقداد الموسوي في حديث صحفي، إن “وزير الداخلية اصدر أوامر بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على ملابسات مقتل فاضل المرسومي ببغداد”، لافتا الى ان “لجنة التحقيق باشرت أعمالها من منطقة الحادث”.واضاف، ان “دوافع الاغتيال ستظهرها نتائج التحقيق”، لافتا الى ان “القضية تحظى بمتابعة من قبل وزير الداخلية للوصول الى الجناة وتقديمهم للعدالة”.وتعرض فاضل المرسومي وهو شخصية دينية شيعية من اهالي ديالى ومؤسس حزب الداعي المؤتلف ضمن دولة القانون الى اغتيال في ظروف غامضة قرب التاجيات ببغداد عصر يوم الخميس الماضي.

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