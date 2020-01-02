الداخلية:ميليشيا كتائب حزب الله من اختطفت الشيخ رافع والوزير يترجى الميليشيا في إطلاق سراحه

الداخلية:ميليشيا كتائب حزب الله من اختطفت الشيخ رافع والوزير يترجى الميليشيا في إطلاق سراحه
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة الداخلية العراقية، الخميس (2 كانون الثاني 2019)، عن التوصل إلى “خيوط” بشأن عملية اختطاف الشيخ رافع المشهداني، فيما أشارت إلى إمكانية إطلاق سراحه قريباً.وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد خالد المحنا، في حديث  صحفي، إن “وزير الداخلية ياسين الياسري، يتابع موضوع اختطاف الشيخ رافع المشهداني، بشكل يومي ويترجى كتائب حزب الله في اطلاق سراحه “.وأضاف، أن “المحققين توصلوا إلى خيوط مهمة بقضية الاختطاف من قبل جماعة كتائب حزب الله، وقد نتمكن قريباً جداً من التوصل إليه، وإطلاق سراحه”.وأفاد مصدر أمني، الاثنين (30 كانون الأول 2019)، باختطاف الشيخ رافع حاتم المطلك، أحد وجهاء قبيلة البوشبلي، واقتياده إلى جهة مجهولة، وذلك بعد قتل أحد أبناء عمّه. يذكر سبق لميليشيا الكتائب ان اختطفت اللواء ياسر عبد الجبار مدير المعهد العالي في وزارة الداخلية  وترجى كل من القائد العام ووزير الداخلية اطلاقه سراحه وبعد تنفيذ شروطهم تم اطلاق سراحه.

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