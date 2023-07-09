الداخلية:نقل قائد شرطة الانبار الحالي وتعيين آخر بدلا عنه

الداخلية:نقل قائد شرطة الانبار الحالي وتعيين آخر بدلا عنه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، إجراء تغييرات في عدد من المناصب.وذكرت الوزارة في بيان ، ان “حسب توجيهات  القائد العام للقوات المسلحة، أصدرت وزارة الداخلية أمرا ادارياً بهدف إجراء التدوير الوظيفي والتغييرات المطلوبة في عدد من المناصب”.وتابعت، انه “قد  تقرر نقل قائد شرطة الانبار الفريق “هادي رزيج كسار” من منصب قائد شرطة محافظة الانبار إلى مساعد التدريب في مكتب  الوزير، كما تم نقل قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء الركن “محمد رشيد صالح” من منصب قائد شرطة بغداد الكرخ إلى منصب قائد شرطة محافظة الانبار”.واضافت، انه ” تم تعيين معاون قائد شرطة بغداد الرصافة اللواء” بلاسم حمد حسن” بمنصب قائد شرطة بغداد الكرخ، في ما تم نقل مدير استخبارات ومكافحة ارهاب الانبار الى مقر الوكالة وتعيين العميد ظاهر محمود بدلا عنه”.

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