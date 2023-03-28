الداخلية تعلن عن إنتهاء أزمة إصدار الجوازات

الداخلية تعلن عن إنتهاء أزمة إصدار الجوازات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء رياض الكعبي، الثلاثاء، انتهاء أزمة إصدار الجوازات في بغداد والمحافظات،وأضاف الكعبي، أن “بإمكان المواطنين مراجعة جميع مراكز الإصدار لاستلام جوازاتهم”.

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