الداخلية: تفكيك (146) شبكة مخدرات خلال الأشهر الثلاث الماضية

الداخلية: تفكيك (146) شبكة مخدرات خلال الأشهر الثلاث الماضية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، تأمين الحدود بأقوى منظومة في تاريخ البلاد، مشيرة إلى تفكيك 146 شبكة مخدرات داخلية ودولية معظم افرادها من الحشد الشعبي خلال الأشهر الـ 3 من العام الجاري.وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر الإنجازات والإحصاءات الخاص بالربع الأول من العام 2025، إن “الوضع الأمني الحالي هو الأفضل منذ العام 2003”.وبشأن الحدود العراقية، أوضح ميري، أن “قيادة قوات الحدود عقدت مباحثات مع دول الجوار لضبط الشريط الحدودي بين البلدان”، مشيراً إلى أن “تأمين الحدود الآن هو الأفضل في تاريخ الدولة العراقية خصوصاً بعد ادخال الرادار لتقليل الجهد البشري”.وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن “قوات الحدود جهزت بطائرات مسيرة مجهزة بكاميرات حرارية مداها 80 كيلومتراً”.وأشار إلى أن “أسعار المخدرات بارتفاع هائل وكبير بعد العمليات التي قامت بها الأجهزة الأمنية العراقية”، مؤكداً “تفكيك 79 شبكة مخدرات محلية و67 شبكة مخدرات دولية، فضلاً عن صدور 12 مذكرة قبض دولية، بالإضافة إلى استرداد 12 هدفاً من المطلوبين بالمخدرات من عدد من الدول وكانت الكويت صاحبة العدد الأكبر”.

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