الدايني نسعى لتأسيس قائمة “وطنية” للدخول في الانتخابات القادمة

الدايني نسعى لتأسيس قائمة “وطنية” للدخول في الانتخابات القادمة
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بعقوبة/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، اليوم الخميس، عن بدء خطوات تأسيس قائمة جديدة وصفها بالـ “وطنية” واستثناء الجهات السياسية التي لديها اجنحة مسلحة منها.وقال الدايني في تصريح صحفي، إن “مجلس ديالى شهدت تأسيس خطوات اولية لقائمة وطنية جديدة تشمل عدة جهات وزعامات سياسية بإستثناء الجهات التي لديها أجنحة مسلحة في المحافظة”.وأضاف الدايني انه “ما تزال المفاوضات بين الاطراف السياسية حتى في بغداد جارية بشأن القائمة وهناك موافقات وتأييد من قبل عدد كبير من السياسيين بخصوصها”،مؤكدا،أنها” سترى النور ويعلن عنها رسميا قريبا”.

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