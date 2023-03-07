الدجل المستمر..تحالف الفتح:نرفض بقاء القوات الأمريكية في العراق!

الدجل المستمر..تحالف الفتح:نرفض بقاء القوات الأمريكية في العراق!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح، كريم عليوي، اليوم الثلاثاء، استمرار المساعي السياسي والشعبية لانهاء ملف التواجد الأمريكي على الأراضي العراقية، مبينا انه لا تريث او اهمال لملف إخراج القوات الامريكية من العراق.وقال عليوي في تصريح صحفي، ان “هناك رؤية موحدة لدى فصائل المقاومة حول اخراج جميع القوات الامريكية من ارض العراق، وفي حال لم يحدث هذا الشي سيكون هناك طرق أخرى لاخراجها!!!”. وأضاف ان” على الحكومة العراقية متابعة ملف اخراج القوات الامريكية من العراق وتطبيق قرار مجلس النواب حرفيا”، مشيرا الى ان “بقاء القوات الامريكية مخالف لقرارات الامم المتحدة”.ولفت عليوي الى ان “اخراج القوات الامريكية من العراق ليس قرار كتلة سياسية محددة بل خيار وطني “، مبينا أنه “لا تريث او اهمال لملف إخراجها من العراق”.يذكر أن زعماء الإطار قد أعلنوا  موافقتهم ودعمهم لبقاء القوات الأمريكية والناتو في العراق والسوداني ممثلهم في الحكومة قد أعلن ذلك رسميا على بقاء القوات الأمريكية إلى أجل غير مسمى .

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