الدراجي:العراق دولة فاشلة بعد 2003

بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى النائب عن تحالف الفتح ، محمد صاحب الدراجي، السبت (14 كانون الاول 2019) أن عدم تقديم مشروع الموازنة يظهر مستوى ’’التدني’’ في إدارة الدولة ، على حد تعبيره.

الدراجي، عبر تغريدة على منصة تويتر: “ بغض النظر عمن سيكون رئيسا للوزراء، لكن عدم تقديم مشروع قانون الموازنة حتى الأن يُبين مستوي التدني في طريقة إدارة الدولة وغياب الحالة المؤسساتية “ .