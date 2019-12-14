الدراجي:العراق دولة فاشلة بعد 2003

الدراجي:العراق دولة فاشلة بعد 2003
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بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى النائب عن تحالف الفتح، محمد صاحب الدراجي، السبت (14 كانون الاول 2019) أن عدم تقديم مشروع الموازنة يظهر مستوى ’’التدني’’ في إدارة الدولة، على حد تعبيره.الدراجي، عبر تغريدة على منصة تويتر: “بغض النظر عمن سيكون رئيسا للوزراء، لكن عدم تقديم مشروع قانون الموازنة حتى الأن  يُبين مستوي التدني في طريقة إدارة الدولة وغياب الحالة المؤسساتية.وبين أن “الموازنة ليست للحكومة بل هي لإدامة الحياة اليومية للناس، داعيا حكومة تصريف الأعمال الى إرسالها فورا للبرلمان.واكد الدراجي ان العراق دولة فاشلة بامتياز بعد 2003.

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