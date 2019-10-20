الدراجي:جميع القوانين تخضع لإتفاقات سياسية خارج البرلمان

الدراجي:جميع القوانين تخضع لإتفاقات سياسية خارج البرلمان
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في تحالف الفتح محمد صاحب الدراجي، الاحد، وجود خلل في النظام البرلماني من حيث تشريع القوانين المهمة، مبينا أن جميع القوانين تخضع لاتفاقات الكتل السياسية خارج مبنى مجلس النواب.وقال الدراجي في تصريح  صحفي، إن “قانون الخدمة المدنية وقانون المحكمة الاتحادية وقانون تعديل تشكيلات مجلس النواب والنفط والغاز وغيرها من القوانين الاخرى المهمة لايمكن تمريرها مالم يصار إلى اتفاق خارج مجلس النواب”.وأضاف أن “أعضاء مجلس النواب منتخبين من قبل الشعب وعليهم أن يؤدوا دورهم تجاه هذه القوانين بعيدا عن التاثيرات الحزبية والكتلوية”.ولفت الدراجي إلى أن “عرض القوانين الثانوية الغير مهمة بسبب الخلافات السياسية التي أدت إلى تعطيل القوانين المهمة داخل مجلس النواب”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *