الدراجي يطالب الحكومة بحماية مراكز الانتخابات من قبل الجيش فقط

الدراجي يطالب الحكومة بحماية مراكز الانتخابات من قبل الجيش فقط
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بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا النائب محمد صاحب الدراجي الحكومة الى تنفيذ اجراء غير مسبوق لضمان نزاهة الانتخابات المبكرة وعدم التلاعب بنتائجها.وقال الدراجي في مقابلة متلفزة: “اقترح على الكاظمي وضع افراد من الجيش في كل مركز انتخابي لمواجهة أية محاولات لترهيب الموظفين والناخبين”.وأضاف “اعتقد بوجوب منح القوات الأمنية صلاحية إطلاق النار على من يعتدي على المواطن ولمنع اي حالة ترهيب أو تلاعب لأن الانتخابات تقرير لمستقبل الشعب”.ورأى ان من اسماهم أصحاب المال السياسي من مكاتب الاحزاب الاقتصادية معروفون والكاظمي رئيس جهاز مخابرات ويعلم بكل شيء مشدداً على إن “قانون الانتخابات نص على منع اي حزب او جهة تمتلك فصيل مسلح من المشاركة في الانتخابات”.وفيما يتعلق بتمويل الانتخابات لفت الدراجي الى ان “المبلغ الذي تحتاجه الانتخابات لا يزيد عن 500 مليار دينار اي اقل من 9٪ من مصاريف العراق التي تزيد عن 7 ترليون شهريا ما يعني أن موضوع تخصيص أموال لتمويلها لن يكون مستحيلاً”.ولفت الى ان ” 90٪ من النواب يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة، هناك ضغط داخلي وخارجي لاجرائها، لكن هناك 6 قادة يقودون العراق لم يتفقوا حتى الآن بهذا الخصوص”.

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