الدراجي:17 مليار دينار شهرياً رواتب ومخصصات 47 موظفاً في مكتب عبد المهدي ضمن موازنة 2019!!

الدراجي:17 مليار دينار شهرياً رواتب ومخصصات 47 موظفاً في مكتب عبد المهدي ضمن موازنة 2019!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب السابق رحيم الدراجي، اليوم الاربعاء، ان نفقات مكتب رئيس الوزراء التي أقرتها الحكومة السابقة في موازنة 2019 تصل الى 17 مليار دينار شهرياً، داعيا الحكومة الجديدة الى اعادة النظر ببعض فقرات الموازنة.وقال الدراجي، عضو اللجنة المالية النيابية في الدورة السابقة، في حديث صحفي له اليوم، ان “موازنة عام 2019 تعتبر ثاني اكبر موازنة منذ عام 2003 ولغاية الان، ولكن للاسف هي لا تختلف عن سابقتها لأن اعداد الموازنة يتم بطريقة املأ الفراغات التالية”.واشار الى ان “موازنة 2019 مكونة من 79 حقلا ومن ضمن هذه الحقول مخصصات مكتب رئاسة الوزراء الذي يعمل فيه 47 موظفا رواتبهم الشهرية تكلف الحكومة العراقية ثلاثة مليارات دينار، وبإضافة مستلزمات المكتب يصبح المجموع 14 مليار ونصف المليار دينار، وقد يصل المجموع إلى 17 مليار دينار شهرياً”.وتساءل الدراجي “لا نعلم ما اذا كان هذا مكتب رئاسة وزراء او منجم ذهب ليكلف هذا المبلغ”.واكد ان “هذه الارقام الخيالية وضعتها الحكومة السابقة وعلى الحكومة الحالية اعادة النظر بهذا الموضوع خاصة وان فوائد الديون العراقية بسبب قروض الحكومة السابقة وصلت الى 12 مليار دولار”.

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