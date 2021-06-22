الدراجي:5 مليارات و400 مليون دينار تكلفة غداء 60 موظف في وزارة النفط!!

الدراجي:5 مليارات و400 مليون دينار تكلفة غداء 60 موظف في وزارة النفط!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف امين عام حركة كفى  والنائب السابق رحيم الدراجي ، الثلاثاء عن ملفات فساد كبيرة في وزارة النفط.وقال الدراجي، خلال حديث متلفز، ان “تكلفة غذاء 60 موظفا اسبوعيا في احدى دوائر وزارة النفط وصلت لخمسة مليارات ونحو 400 مليون”.واضاف، ان “طقم العمل للمهندس الواحد المكون من بدلة وخوذة وحذاء تكلف الدولة 15 مليون دينار”، مطالبا المرجعية الدينية ان تعيد الفاسدين من حيث جاءوا بحسب تعبيره.وتابع، أن “دوائر في وزارة النفط تطبع مجلة شهرية تكلفتها وصلت الى خمسة مليارات دينار”.ودعا الدراجي، المواطنين الى ثورة انتخابية كبيرة للقضاء على الفساد في البلاد.يذكر ان وزير النفط احسان عبد الجبار عليها عشرات الملفات الفاسدة وعمار الحكيم اصر على اناطته حقيبة النفط رغم الاعتراضات باعتبار الوزارة من حصته !!!.

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