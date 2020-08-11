الدعارة السياسية؟؟

الدعارة السياسية؟؟
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بقلم:عبد الحميد ذرب

ألحكام ألعرب مثالا ؟؟.منذ نشوء ألدول ألعربية ؛ألى يومنا هذا؛لم يقدموا شيئا ؛سوى ألقتل وألتدمير ؛وتقديم ألولاء للدول ألكبرى ؛كدعاميص؛لهذه ألمشايخ وألزعامات ألفاشية؟؟.يقومون بدور ألوسيط بين ألبائع وألمشتري ؛وهم عبارة عن خيال ألمآته { أذاحضر لايعد وأذا غاب لايفتقد؟؟}.ضاعت فلسطين بحجة ماكو أوامر ؟؟.حولوا وجوههم ألى واشنطن وتل أبيب ؛بدلا من ألكعبة ألمشرفة.في غابر ألأزمان كانت ألأمة ألأسلامية تفرض ألجزية ؛أما ألآن فنحن ندفع ألجزية ؟؟.يجربون علينا ألأسلحة ألفتاكة ؛ويعاملونا كقطيع من ألأغنام ؛ألمصابة بالجرب ؟؟.ألمواطن ألعربي ؛أشبه بخيال ألمآته ؛لايهش ولاينش ؛تصل أعداد ألمتظاهرون بالملايين؟؟؛ألذين يشاركون ؛ في تأييد ألحكام ألفاسدين ؛وحلفائهم من وعاظ ألسلاطين ؛فلا رجل ألدين ينهى عن ألمنكر؛ولايأمر بالمعروف ؟؟ وألحاكم يعتبر ألناس ؛كخيال ألمآته؟؟.ومن يفتح فاه ؛ يختفي في أقبية زنازين ألطغاة؟؟؛ومن يخرج على أمام زمانه ؟؟ ؛وجب قتله ؛وهتك عرضه ؛وهدم بيته ؟؟.في ألعصور ألغابرة وفي وقتنا ألحاضر ؛لم يتغير شيئا ؛ينظرون ألينا ؛على أننا أسماء في سجلات ألنفوس { أذا حضر لايعد وأذا غاب لايعد؟؟}.ألمأسات ألتي حلت بشعوبنا في ألحاضر وألماضي ؛لاتختلف في تأثيرها ؛عن ماحصل كنتجية ؛لتأثير ألقنابل ألنووية ؛ألتي ضربت هيروشيما؟؟ألتي راح ضحيتها مئات ألألوف ؛مابين قتيل ومفقود ؛ يعانون من تأثيرات ألقنبلة ألنووية ؛ولازال تأثيرها ألمدمر ألى يومنا هذا .حروبنا ألبينية ؛ حرقت ألأخضر واليابس .ألحرب ألأيرانية ألعراقية ؛ قتلت مئات ألألوف ؛مابين قتيل وجريح ؛وأعادة ألمتحاربين ؛الى ألقرون ألوسطى .حروب أليمن ألقديمة وألحديثة ؛لازالت قائمة ؛ألى يومنا هذا ؛ملايين أليمنين ؛يموت جوعا وعطشا وقتلا؟؟.حروبنا ألبينية لاتعد ولاتحصى ؛ بين من يدعون { نحن خير أمة ؛أخرجت للناس }.وبين من يدعون نحن أولياء ألله ؛ألضحية تقول؛ نحن أولياء ألله ؛وألجلاد يقول ؛نحن أولياء ألله ؛ونحن لانعرف ألله مع من؟؟. شعوب سوريا وأليمن ولبنان وفلسطين ؛يتعرضون لحروب أبادة جماعية ؛فأين أختفى شعار { أنما ألمؤمنين أخوة؟؟ }؛ بينما حل محله ألأمارة ولو على حجارة؟؟.تتدافع ألدول ألعربية ؛لدفع ألجزية للكيان ألصهيوني ؛فأصبح ألأسرائيلي هو ألضحية ؛أما ألفلسطيني هو ألجزار؟؟.ماحجم ألمساعدات ؛ألتي قدمتها ألدول ألخليجية ؛للشعب أللبناني ؛في ألكارثة ألأخيرة ؛ألجواب لاتزيد عن قيمة ؛شراء عوامة في البحر؛ألتي تستخدم في ألليالي ألحمراء؟؟ .تقدر ألأموال ألتي يصرفها مشايخ ألخليج ؛في ألليالي ألحمراء ؛ بالمليارات ألدولارات سنويا ؟؟. في أليمن يموت يوميا الألوف من ألأبرياء نتيجة ألمجاعة وأنتشار ألأمراض ألوبائية؛ .ألحصار ألمفروض عليها؛لايختلف عن حصارألمؤمنين ؛في شعب أبوطالب عم ألنبي {ص } وبين حصار دول ألمشايخ في أليمن ؟؟. فلماذا حزب ألله ؛حزب ألشيطان ؛وحزب نتنياهو ألجزار ؛حزب ألأيمان؟؟.مساهمة دول ألخليج ؛أن وجدت ؛لاتتعدى قيمتها عن حفلة زواج ؛لأحد أفراد ألسلطة ألمتصهينة ؛في دول ألخليج ألفارسي؟؟.

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