الدفاع:التحقيق في استهداف السفارة الأمريكية “شأن داخلي”

الدفاع:التحقيق في استهداف السفارة الأمريكية “شأن داخلي”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، ‏الخميس (26‏ أيلول 2019)، تدخل قوات التحالف في تحقيقات عملية القصف على المنطقة الخضراء بالهاونات.وقال الخفاجي في حديث صحفي ، إن “التحالف الدولي جزء من القوة التي تعمل في العراق، والغاية منها محاربة تنظيم داعش الارهابي”.وأشار إلى أن “التحالف الدولي ليس له علاقة في عمليات التحقيق، في قضية القصف على المنطقة الخضراء”، مضيفا أن “التحالف قال إنه سيدافع عن نفسه في حال تعرض الى اعتداء، ونحن بدورنا لن نسمح باي اعتداء على قوات التحالف”.ورأى أن “الاعتداء على قوات التحالف لا يصب في مصلحة العراق والغاية تعقيد الموقف”.وأكد أن “القوات العراقية قادرة على اجراء التحقيق ومعرفة النتائج وتحديدها، لكون المسألة عراقية والشأن عراقي”، مؤكدا ان “السفارة الامريكة لم تسلم للعراق احداثيات القصف والسفارة تعمل بهيئة دبلومسية وتمتلك منظومة أمنية، وليس لها علاقة بتسليم معلومات”.وأشار الى أن “الاجهزة الامنية العراقية لديها الامكانية والقدرةعلى معرفة جهة الاطلاق، والاجهزة الاستخبارية لديهم الامكانية على تحديد مكان الاطلاق ومتابعتها”.وكان التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، كشف عن مشاركته في التحقيقات العراقية حول حادثة سقوط صواريخ في محيط السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، يوم الاثنين الماضي.ونقل راديو “سوا” الأميركي عن المتحدث باسم التحالف في العراق الكولونيل مايلز كاجينز قوله، إن “قوات التحالف الدولي تشارك في التحقيقات في حادثة إطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء قرب السفارة الأمريكية في بغداد”.

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