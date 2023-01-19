الدفاع المدني:إخلاء دور وغلق شوارع نتيجة تسرب غازي من أنبوب في النجف

الدفاع المدني:إخلاء دور وغلق شوارع نتيجة تسرب غازي من أنبوب في النجف
آخر تحديث:

 النجف/ شبكة أخبار العراق- اعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن حدوث تسرب في أنبوب لنقل الغاز بمحافظة النجف. وقالت المديرية في بيان، إن فرقها أغلقت الشوارع المحيطة بموقع تسرب غازي من الأنبوب الناقل في منطقة الرضوية ومنعت أي مصدر للنيران بالقرب من المنطقة ومنعت حركة سير الدراجات النارية والعجلات مع إخلاء المنازل القريبة تحسبا لحدوث انفجار غازي”.وبينت أن الخط الناقل للغاز شهد صباح هذا اليوم الخميس تسرباً، مما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني لتحكم سيطرتها على الموقع، موضحة أن الفرق مازالت ترابط حتى يتم اصلاح الخلل من قبل الجهات المعنية في وزارة النفط.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *