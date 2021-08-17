الدفاع المدني: إحراق (10) بساتين في ديالى ومصدر أمني يؤكد الفاعل “ميليشيا بدر”

الدفاع المدني: إحراق (10) بساتين في ديالى ومصدر أمني يؤكد الفاعل “ميليشيا بدر”
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 بعقوبة / شبكة أخبار العراق- أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، إخماد حريق داخل 10 بساتين نخيل شمال شرق ديالى . وقالت المديرية في بيان ، إن “فرقها اخمدت حادث حريق اندلع داخل عشرة بساتين نخيل وحشائش في قرية زهرة بناحية العبارة شمال شرق محافظة ديالى” ،وأضافت: “حيث طوقت فرق الدفاع المدني النيران واوقفت انتشار الحريق الى البساتين المجاورة وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية يشكر ان سبب الحادث كان نتيجة إطلاق النار من مصدر مجهول”.هذا وأكد مصدر أمني مسؤول  اليوم ، إن ميليشيا بدر وراء إحراق هذه البساتين خدمة للاقتصاد الإيراني وتم القبض على أحد عناصرها واعترف أن توجيهات من زعامة بدر وراء إحراق كل بساتين ديالى.

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