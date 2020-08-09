الدفاع المدني يطمئن الشعب بان المواد الكيمياوية محفوظة في “مواقع سرية”

الدفاع المدني يطمئن الشعب بان المواد الكيمياوية محفوظة في “مواقع سرية”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف معاون المدير العام للدفاع المدني العميد حسن ابراهيم الخزرجي ، الاحد، عن قيام العراق بمنع استيراد نترات الامونيوم منذ 2011 بعد استخدامها من تنظيم داعش، مبينا ان الامن الوطني هو المسؤول عن مراقبة الاستخدام النهائي للكيماويات،وقال الخزرجي في تصريح متلفز ، ان “ العراق منع استيراد نترات الامونيوم منذ 2011 وان نترات الامونيوم تم استخدامها من قبل الدواعش “.واضاف ان “اماكن تخزين الكيماويات مراقبة من الاستيراد الى الاستخدام وان الامن الوطني هو المسؤول عن مراقبة الاستخدام النهائي للكيماويات”.وتابع معاون المدير العام للدفاع المدني انه ” لا توجد اي كمية من نترات الامونيوم في العراق و قمنا بمنع اي مخزن ليس فيه شروط السلامة وان هناك مواقع سرية يتم فيها خزن الكيماويات والاسلحة”.

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