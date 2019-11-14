الدفاع والمرتدات.. سلاح كاتانيتش في مواجهة إيران

الدفاع والمرتدات.. سلاح كاتانيتش في مواجهة إيران
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، التشكيلة الرسمية التي سيبدأ بها مباراة ايران في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.وسيلعب كاتانيتش بتشكيلة دفاعية وبخطة (5-4-1)، حيث سيعتمد على الهجمات المرتدة عن طريق الاطاراف مع التأمين الدفاعي عن طريق الثلاثي احمد ابراهيم وسعد ناطق وريبين سولاقا.وسيبدأ كاتانيتش المباراة بالتشكيل التالي: “حراسة المرمى: محمد حميد، خط الدفاع: علاء مهاوي، سعد ناطق، ريبين سولاقا، احمد ابراهيم، علي عدنان، خط الوسط: امجد عطوان، صفاء هادي، بشار رسن، همام طارق، خط الهجوم: مهند علي.وستقام المباراة على استاد عمان الدولي في تمام الساعة الخامسة مساءً. 

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