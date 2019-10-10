الدكتور حسن البزاز ..الرسام المبدع

الدكتور حسن البزاز ..الرسام المبدع
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- الخبير الدولي في إدارة الأزمات والإستراتيجية والقانون الدولي الدكتور حسن البزاز الذي نشأ وتربى في كنف عائلة سياسية وطنية، الكثير من الشعب العراقي لا يعرف أن للبزاز في شبابه اهتمامات فنية لكن نشأته في عائلة سياسية وقفت عائق أمام دخوله إلى عالم الفن التشكيلي، فهو فنان مبدع في الرسم لينشر عبر لوحاته قيم الجمال والمحبة تعكس شخصيته الايجابية في تقديم الجانب الجميل من الحياة وأدناه بعض من لوحاته الفنية…


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