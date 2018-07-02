الدكتور صالح المطلك يلتقي وفد الحكمه وسائرون

الدكتور صالح المطلك يلتقي وفدي الحكمة وسائرون ويؤكدون في اجتماعهم اهمية تدعيم

استقبل امين عام الجبهة العراقية للحوار الوطني عن ائتلاف الوطنية الدكتور صالح المطلك اليوم السادة نصار الربيعي وجاسم الحلفي عن كتلة سائرون،و د. احمد الفتلاوي وفادي الشمري عن تيار الحكمة الوطني .

وجرى خلال اللقاء استكمال بلورة مساعي تحالفات برلمانية تفضي الى تسمية الكتلة الاكبر وتؤدي الى تشكيل حكومة وطنية مدنية، ترضي طموحات الشعب العراقي بالاصلاح والتغيير وابعاد المزورين والانتهازيين ومحاسبتهم وفق القانون.

وقال الدكتور المطلك خلال الاجتماع نأمل ان نتوصل مع هذه النخبة الخيرة من الوطنيين الى تفاهمات تضع حدا لمساعي البعض الذين يحاولون اعادة عقارب الساعة الى الوراء وانتاج تحالفات وفق اطر طائفية مقيتة ، ومروجين في بعض الوسائل الاعلامية عن نواياهم المرفوضة، مشيرا ان الشعب العراقي لن يرضى باقل من حكومة مدنية خدمية تطوي صفحات الطائفية والعنف والفساد الى الابد.

وقدم ممثلو تيار الحكمة رؤيتهم الوطنية لتجاوز الخلافات ورسم صورة مشرقة للبرلمان والحكومة المقبلتين متفقين بالرؤى والطروحات مع تحركات نبذ الطائفية واستبدالها بالتيارات والجبهات الوطنية التي اثبتت حيادها ووطنيتها طوال عملها السياسي.

فيما عبر السيد نصار الربيعي عن تأييده وكتلة سائرون الوطنية لجميع الطروحات والنوايا الرامية الى تشكيل كتلة كبرى تولد من رحمها حكومة وطنية ابوية.

واتفق المجتمعون خلال اللقاء الذي حضره جمع من السياسيين والمستشارين على مواصلة المشاورات من اجل العراق