الدليمي: انهيار حزب الحلبوسي في الانبار

الدليمي: انهيار حزب الحلبوسي في الانبار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الشيخ احمد الدليمي احد شيوخ ووجهاء محافظة الانبار انهيار حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالوشيك، مبينا ان الحلبوسي فشل في اقناع جل شيوخ العشائر وقادة حزبه بالتصالح.وقال الدليمي في حديث صحفي، ان “حزب تقدم يواجه انهيارا كبيرا اثر  فشل زعيمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في التعامل مع قادة واعضاء الحزب الامر الذي خلق حالة من عدم الاستقرار والتوازن في ديمومة الحزب على نهجه الخاطئ”. وأضاف ان “الأيام المقبلة تنذر بساعات عصيبة تتيح لبقية قياداته البارزة الانسحاب والتوجه صوب الاحزاب الاخرى التي باركت خطوة الانشقاق وعدتها خطوة صائبة للتخلص من العبودية التي اسسها الحلبوسي في ادارة الحزب دون التشاور مع مؤسسيه ”.وتابع ان” عدد من قادة حزب تقدم عبروا في مناسبات عديدة امام مرأى ومسمع الحلبوسي عن سخطهم وتذمرهم من التصرفات المهنية التي ينتهجها زعيمهم ” وأشار الدليمي الى ان” الايام القليلة المقبلة ستشهد انسحابا جماعيا من حزب تقدم الى احزاب اخرى في الانبار والمحافظات الاخرى بعد ان ايقنوا ان بقاءهم اصبح شبه مستحيل “.واكد ان” الحلبوسي يحاول وبشتى الوسائل اقناع عدد من قيادات الحزب بالعدول عن انسحابهم مقابل تمتعهم بامتيازات جديدة لم يحددها الحلبوسي ويبدوا ان هذا العرض ولد ميتا “.  في وقت اتهم الأمين العام لحزب الحل القيادي في تحالف الانبار الموحد محمد الكربولي، الثلاثاء، قائد شرطة الفريق هادي رزيج بالخضوع التام لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بدلا من وزارة الداخلية، مبينا ان تحالف الأنبار قد يحصل على نصف + واحد في الانتخابات المحلية. وقال الكربولي في حوار متلفز ، ان ” الفريق هادي رزيج يخضع لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أكثر من وزارة الداخلية وهو من يوفر الحماية لرزيج”، مبينا ان “مهزلة قيادة الشرطة واستمرار رزيج فيها وترقيته لا يمكن ان تصدق”. وأضاف ان ” تحالف الأنبار الموحد يزاحم الحلبوسي في المحافظة تحالف الأنبار قد يحصل على نصف + واحد في الانتخابات المحلية”.

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